Intel Core i9-11900KF обновил мировой рекорд Geekbench 4 на частоте 7033 МГц
Выступающий под флагом Швеции энтузиаст Rauf использовал инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF, чтобы обновить абсолютный мировой рекорд Geekbench 4 Single Core. Новый лучший результат в этой дисциплине соответствует 11 450 баллам.
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Как утверждает этот обладатель именного резервуара для жидкого азота, достижение было получено некоторое время назад, но ранее в базе данных HWBot не регистрировалось. Поддержку энтузиасту оказали компании Asustek Computer и GALAX. Первая предоставила материнскую плату ASUS ROG Maximus XIII Apex, вторая – видеокарту GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame и одноимённую оперативную память.
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Как и модули оперативной памяти, центральный процессор охлаждался жидким азотом. На частоте 7033 МГц ему удалось сохранить активность четырёх ядер и четырёх потоков.
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