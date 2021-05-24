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Intel Core i9-11900KF обновил мировой рекорд Geekbench 4 на частоте 7033 МГц

Сохранена активность четырёх ядер из восьми.
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Выступающий под флагом Швеции энтузиаст Rauf использовал инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF, чтобы обновить абсолютный мировой рекорд Geekbench 4 Single Core. Новый лучший результат в этой дисциплине соответствует 11 450 баллам.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Как утверждает этот обладатель именного резервуара для жидкого азота, достижение было получено некоторое время назад, но ранее в базе данных HWBot не регистрировалось. Поддержку энтузиасту оказали компании Asustek Computer и GALAX. Первая предоставила материнскую плату ASUS ROG Maximus XIII Apex, вторая – видеокарту GeForce RTX 3090 серии Hall of Fame и одноимённую оперативную память.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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Как и модули оперативной памяти, центральный процессор охлаждался жидким азотом. На частоте 7033 МГц ему удалось сохранить активность четырёх ядер и четырёх потоков.

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Теги

intel экстремальный разгон rocket lake-s rocket lake core i9-11900k geekbench 4
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