Представители сайта WCCFTech рабочую неделю решили начать с практической тематики – они обратили внимание на деятельность известного энтузиаста Fritzchens Fritz, который разбирает процессоры на части для получения красивых фотографий.

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Источник изображения: Fritzchens Fritz

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На этот раз в руки специалиста попал процессор Intel Core i5-11400 – умеренно дорогой представитель семейства Rocket Lake-S, позволяющий продемонстрировать восьмиядерный кристалл во всей красе, хотя по факту у модели активны только шесть ядер.

Источник изображения: Fritzchens Fritz

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Удаление напоминающего припой термоинтерфейса с кристалла процессора при помощи кислоты и умеренного физического воздействия привело к тому, что некоторые конденсаторы с подложки были случайно удалены, но на работоспособности экземпляра это не сказалось.

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Источник изображения: Fritzchens Fritz

Запуск операционной системы Windows потребовал от автора эксперимента определённой изобретательности, поскольку он хотел запечатлеть кристалл под нагрузкой при помощи тепловизора, а для этого кристалл процессора не должен перекрываться какими-либо элементами системы охлаждения. Чтобы позволить Windows загрузиться, энтузиаст использовал специальную медную крышку для кристалла и водоблок, поскольку до загрузки операционной системы процессор работает в более высоких энергетических состояниях.

Источник изображения: Fritzchens Fritz

Лишь после загрузки Windows частоту удалось принудительно зафиксировать на отметке 800 МГц и тем самым ограничить тепловыделение.

Источник изображения: Fritzchens Fritz

Запустив различные тесты, автор эксперимента заснял процессор с обнажённым кристаллом при помощи тепловизора. Дальнейшая судьба этого экземпляра Core i5-11400 была неприглядной – кристалл был отделён от подложки, чтобы при помощи специального оборудования «позировать» перед камерой на снимках с высоким разрешением. Видеоролик можно изучить здесь, а снимки – по этой ссылке.