GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Port Royal на частоте видеочипа 2850 МГц
На фоне новой волны криптовалютной лихорадки уже меркнут прежние доводы о бесполезности экспериментов по экстремальному разгону видеокарт для народного хозяйства. По всей видимости, южнокорейского оверклокера biso biso это не сбивает с избранного пути, поскольку он продемонстрировал работу видеокарты GeForce RTX 3090 на частотах 2850/23504 МГц.
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Использовалась редкая видеокарта EVGA серии K|ngp|n Edition, графический процессор охлаждался жидким азотом, а микросхемы памяти обдувались дополнительными вентиляторами. Центральный процессор Intel Core i9-10900K покорил частоту 5.4 ГГц при помощи производительной системы жидкостного охлаждения. Этого хватило, чтобы набрать 19 401 балл в 3DMark Port Royal и занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. Абсолютный рейтинг этому результату покоряться не спешит – в нём он соответствует только 13-й позиции.
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