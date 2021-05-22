NVIDIA объявила о предстоящем расщеплении акций, каждая после этого будет доступнее
Третьего июня, когда информационных поводов будет предостаточно по причине проведения в это время Computex 2021, компания NVIDIA в виртуальном режиме проведёт собрание акционеров, вынеся на повестку дня вопрос о расщеплении собственных акций в пропорции один к четырём. Общее количество обычных акций NVIDIA, находящихся в обращении, после этого увеличится до 4 млрд.
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В случае одобрения этого решения акционерами, последние к 19 июля получат по три дополнительные акции на каждую имевшуюся у них по состоянию на 21 июня текущего года. Торги расщеплёнными акциями начнутся 20 июля. Обычно такие манипуляции предпринимаются для увеличения доступности акций для инвесторов. Сейчас одна акция NVIDIA стоит почти $600, при условии неизменности курса она после расщепления была бы оценена в $150, и купить одну акцию компании смог бы себе позволить обладатель более скромного бюджета. С другой стороны, в современном мире актуальность расщепления акций снижается, поскольку современные инвестиционные инструменты позволяют владеть дробными частями акций. На фоне этих новостей курс акций NVIDIA подрос на 2,6%.
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