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Аватар в помощь: Sony и Kawasaki разработают платформу для удалённого управления роботами

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Издание Nikkei Asian Review сообщает о новой инициативе японских компаний Sony и Kawasaki Heavy Industries: они создадут совместное предприятие с капиталом почти $1 млн, которое сосредоточится на создании программно-аппаратной платформы, позволяющей заменять рабочих на конвейере и других работников физического труда роботами с телематическим управлением.

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Источник изображения: Deposit Photos

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Подобная подмена пригодится не только в условиях пандемии. Японская нация стремительно стареет, и рабочих рук на производствах просто не хватает. Правда, стороны пока не очень активно высказываются в сторону привлечения иностранных операторов, которые управляли бы размещёнными в Японии роботами. Пока речь идёт только о возможности для японцев работать физически за рубежом, не покидая страны.

Свой бизнес партнёры намереваются продвигать и за пределами Японии, они готовы привлекать новых инвесторов. Kawasaki Heavy обладает опытом в робототехнике, Sony готова предложить оптические датчики, телекоммуникационные решения и программную основу для будущей платформы. Каждая из компаний получит в совместном предприятии ровно половину. Свою деятельность СП начнёт в следующем году. Со временем партнёры рассчитывают предложить решения и для телемедицины, а также других областей.

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