За месяц ёмкость сети накопителей для майнинга Chia Coin выросла в двадцать раз
В отличие от видеокарт, которые требуются преимущественно любителям игр, накопители для хранения информации нужны большинству пользователей настольных и мобильных ПК, поэтому новая ветвь «криптовалютной лихорадки», связанная с Chia Coin, затронула интересы более широкого круга потребителей. Как отмечают аналитики Bank of America, за месяц ёмкость сети для майнинга этой криптовалюты выросла более чем в двадцать раз до 8 эксабайт.
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Для сравнения приводится совокупная ёмкость накопителей Seagate, отгруженных в первом квартале этого года – она достигла 140 эксабайт. Если спрос на накопители со стороны майнеров Chia Coin будет и дальше расти такими темпами, на ценах это скажется неотвратимо. Накопители большой ёмкости уже успели подорожать в рознице в несколько раз с момента набора популярности криптовалютой Chia Coin.
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