Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Doogee выпустит первый в мире смартфон с профессиональным лазерным дальномером

+
RTX 3080 Asus Gaming в Ситилинке
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte в продаже
Еще одна RTX 3080 в продаже

Китайская компания Doogee в апреле этого года анонсировала первый в мире смартфон, оборудованный лазерным дальномером профессионального уровня. Новинка называется Doogee S97 Pro. Модель готовится поступить в продажу, а в честь этого производитель решил разыграть десять новинок.



Многие защищённые смартфоны предлагают пользователям ряд дополнительных функций наряду с корпусом повышенной прочности. В частности, встроенная мобильная рация способна существенно упростить процесс коммуникаций между строителями. Doogee пошла дальше и добавила довольно интересную функцию в новую модель S97 Pro.



Лазерные дальномеры активно применяются в различных областях. Они могут быть очень полезны в тех видах спорта, где требуется точное измерение расстояния. Например, в гольфе или стрельбе из лука. Кроме того, Doogee S97 Pro за счёт наличия профессионального лазерного дальномера можно использовать при обустройстве дома.

Новинка поступит в продаже в июне текущего года. К этому событию компания приурочила специальный конкурс, по итогам которого производитель подарит десять смартфонов Doogee S97 Pro. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше нужно подписаться на аккаунты компании в нескольких социальных сетях и выполнить пару простых действий.



С деталями конкурса вы можете ознакомиться по этой ссылке. Купить Doogee S97 Pro можно будет на китайской торговой площадке AliExpress. Официальная рекомендованная производителем стоимость смартфона пока что не уточняется.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

doogee
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Doogee выпустит первый в мире смартфон с профессиональным лазерным дальномером
+
AMD ADVANTAGE: новая торговая марка прошла регистрацию
+
Записи в базе данных корейского регулятора подтвердили близость анонса GeForce RTX 3080 Ti
1
Европейские производители выразили сомнение в необходимости скорейшего освоения передовой литографии
13
Опрос партнёров NVIDIA не выявил свидетельств близости анонса GeForce RTX 3090 Ti
8
Клиенты UMC уже готовы заключать шестилетние контракты
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 25
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
71
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
43
Сколько FPS нужно здоровому человеку
263
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
90
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
25
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
6
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
19:28
Тут даже профессор Бехтерев бессилен )
Сколько FPS нужно здоровому человеку
rust1974
19:27
Нужно сходить на 500 за кислый и 10000 за деда, чтобы всех кредитных тушканчиков смыло в унитаз
На фоне роста цены Эфириума доходы майнеров возвращаются к рекордным показателям
Renegade1979
19:27
Бехтер и его жена Берта? И известный химик Мендель...еев. Видимо ПтрЪ I все ж завез много-много немцов. Чтоб остальные дебилы таковыми не казались. А как вам аффтар РСЗО, Лангемак?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Yilec
19:26
У AMD есть FidelityFX CAS для устранения мыла. И работает эта технология практически во всех играх. У nvidia есть настройки резкости изображения в её панели, но где это работает я не знаю.
Описание Gaming Super Resolution в патенте AMD подчеркивает серьезный подход к качеству апскейлинга
Vladislav Malyshko
19:24
Так а на что вы надеялись? GTA V больше не будет.
Таинственным подарком в Epic Games Store стала NBA 2K21
Bare_Metal
19:24
Куда уж мне рядом с таким потоком "сознания" )) Владимир Михайлович Бехтерев по вам в гробу вращается )
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Vladislav Malyshko
19:23
А что, RDR 2 хотели? На любителя, вот Football Manager 2020 раздавали, игра еще куда больше на любителя, но я забрал и доволен, потому как то что хотел, с баскетом конечно не так, но попробую.
Таинственным подарком в Epic Games Store стала NBA 2K21
Vladislav Malyshko
19:21
Тем не менее, магаз лёг, по крайней мере у меня. А забрать то хочется, недавно хотел пиратку скачать, сейчас возьму лицуху нахаляву, сойдёт.
Таинственным подарком в Epic Games Store стала NBA 2K21
Renegade1979
19:21
Так ты ж дурак и есть. Даже не знаешь что такое рефлексы. Вот у моськовитов есть такая привычка, возомнить шо соседский дом ему принадлежит. И потом он лезет его "защищать" от владельца. А владелец та...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
seryler
19:21
Это повод для новости?
В Skyrim одновременно добавили более 500 модов, превратив игру в Cybepunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем