Doogee выпустит первый в мире смартфон с профессиональным лазерным дальномером
Китайская компания Doogee в апреле этого года анонсировала первый в мире смартфон, оборудованный лазерным дальномером профессионального уровня. Новинка называется Doogee S97 Pro. Модель готовится поступить в продажу, а в честь этого производитель решил разыграть десять новинок.
Многие защищённые смартфоны предлагают пользователям ряд дополнительных функций наряду с корпусом повышенной прочности. В частности, встроенная мобильная рация способна существенно упростить процесс коммуникаций между строителями. Doogee пошла дальше и добавила довольно интересную функцию в новую модель S97 Pro.
Лазерные дальномеры активно применяются в различных областях. Они могут быть очень полезны в тех видах спорта, где требуется точное измерение расстояния. Например, в гольфе или стрельбе из лука. Кроме того, Doogee S97 Pro за счёт наличия профессионального лазерного дальномера можно использовать при обустройстве дома.
Новинка поступит в продаже в июне текущего года. К этому событию компания приурочила специальный конкурс, по итогам которого производитель подарит десять смартфонов Doogee S97 Pro. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше нужно подписаться на аккаунты компании в нескольких социальных сетях и выполнить пару простых действий.
С деталями конкурса вы можете ознакомиться по этой ссылке. Купить Doogee S97 Pro можно будет на китайской торговой площадке AliExpress. Официальная рекомендованная производителем стоимость смартфона пока что не уточняется.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила