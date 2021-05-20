Записи в базе данных корейского регулятора подтвердили близость анонса GeForce RTX 3080 Ti
Ресурс VideoCardz неусыпно следует за видеокартой GeForce RTX 3080 Ti, анонс которой может состояться уже через полторы недели. Свидетельства в пользу существование такого продукта появились в базе данных южнокорейского регулятора RRA, который следит за использованием радиочастот в соответствующей стране.
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Свои версии GeForce RTX 3080 Ti в этой базе данных уже зарегистрировали компании Palit и Leadtek. Предполагается, что по дизайну новинки не будут существенно отличаться от уже существующих моделей GeForce RTX 3080. В продажу видеокарты GeForce RTX 3080 Ti могут поступить уже в начале июня. Либо их не хватит на всех желающих, как это обычно происходит в последние месяцы.
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