Опрос партнёров NVIDIA не выявил свидетельств близости анонса GeForce RTX 3090 Ti
Постоянный ведущий рубрики «вечером разогнём» и основатель ресурса Igor’s LAB на его же страницах разоблачил сайты, которые использовали данные ZOTAC в качестве доказательства существования GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, соответствующее обозначение было замечено в фирменном программном обеспечении этого партнёра NVIDIA.
реклама
реклама
Пообщавшись с другими партнёрами NVIDIA, главный редактор сайта Igor’s LAB пришёл к выводу, что такой видеокарте не суждено появиться в обозримом будущем. Во всяком случае, основная часть партнёров NVIDIA ничего о подобной новинке до сих пор не слышала. Кроме того, сомнительной выглядит и перспектива выводить на игровой рынок аналог NVIDIA RTX A6000 — профессиональный сегмент должен сохранять приоритет, позволяющий оправдать высокие цены на профильную продукцию. Было бы странно, если ZOTAC обладала теми знаниями о планах NVIDIA, которые недоступны большинству других партнёров компании.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила