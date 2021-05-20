Постоянный ведущий рубрики «вечером разогнём» и основатель ресурса Igor’s LAB на его же страницах разоблачил сайты, которые использовали данные ZOTAC в качестве доказательства существования GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, соответствующее обозначение было замечено в фирменном программном обеспечении этого партнёра NVIDIA.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Пообщавшись с другими партнёрами NVIDIA, главный редактор сайта Igor’s LAB пришёл к выводу, что такой видеокарте не суждено появиться в обозримом будущем. Во всяком случае, основная часть партнёров NVIDIA ничего о подобной новинке до сих пор не слышала. Кроме того, сомнительной выглядит и перспектива выводить на игровой рынок аналог NVIDIA RTX A6000 — профессиональный сегмент должен сохранять приоритет, позволяющий оправдать высокие цены на профильную продукцию. Было бы странно, если ZOTAC обладала теми знаниями о планах NVIDIA, которые недоступны большинству других партнёров компании.