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Опрос партнёров NVIDIA не выявил свидетельств близости анонса GeForce RTX 3090 Ti

Получается, не может она стать реальностью.
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Постоянный ведущий рубрики «вечером разогнём» и основатель ресурса Igor’s LAB на его же страницах разоблачил сайты, которые использовали данные ZOTAC в качестве доказательства существования GeForce RTX 3090 Ti. Напомним, соответствующее обозначение было замечено в фирменном программном обеспечении этого партнёра NVIDIA.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Пообщавшись с другими партнёрами NVIDIA, главный редактор сайта Igor’s LAB пришёл к выводу, что такой видеокарте не суждено появиться в обозримом будущем. Во всяком случае, основная часть партнёров NVIDIA ничего о подобной новинке до сих пор не слышала. Кроме того, сомнительной выглядит и перспектива выводить на игровой рынок аналог NVIDIA RTX A6000 — профессиональный сегмент должен сохранять приоритет, позволяющий оправдать высокие цены на профильную продукцию. Было бы странно, если ZOTAC обладала теми знаниями о планах NVIDIA, которые недоступны большинству других партнёров компании.

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Теги

nvidia ampere ga102 rtx a6000 geforce rtx 3090 ti
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