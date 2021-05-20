Предложения Intel по размеру оплаты труда руководства не нашли поддержки у акционеров
Собрание акционеров Intel состоялось на прошлой неделе, как отмечает Reuters, и предложения руководства о величине компенсационных выплат не нашли поддержки у акционеров. В чём именно заключались разногласия, не уточняется, но поскольку речь идёт о прошлом отчётном периоде, противоречия могли иметь отношение к «заслугам» предыдущего генерального директора Роберта Суона (Robert Swan) и членам его команды.
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Не устроило акционеров и предложение руководства на регулярной основе докладывать о величине неравенства в уровне оплаты труда внутри компании в зависимости от расовой и половой принадлежности сотрудников. С подобными перекосами Intel борется давно, стараясь предоставлять всем равные карьерные возможности и материальные выгоды, но проблему нельзя решить в одночасье.
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