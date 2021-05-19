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Средние сроки поставки электронных компонентов выросли до рекордных 17 недель

И это продолжается с начала текущего года.
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Со страниц Bloomberg аналитики Susquehanna Financial Group сообщают, что увеличение сроков поставки полупроводниковых компонентов продолжается с начала текущего года, в апреле среднее значение достигло рекордных 17 недель за всю историю наблюдения с 2017 года.

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Источник изображения: Bloomberg, Susquehanna Financial Group

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Предыдущий локальный максимум пришёлся на август 2018 года, по данным Susquehanna Financial Group. Силовые электронные компоненты и промышленные микроконтроллеры увеличили в апреле свои сроки ожидания сразу на три-четыре недели, что соответствует рекордным темпам прироста. Некоторых изделий заказчикам придётся ждать до одного года, поэтому средние показатели не отображают масштабов проблемы в полной мере. Автопроизводители могут в этом году столкнуться с упущенной выручкой в размере $110 млрд именно из-за дефицита полупроводниковых компонентов.

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аналитика полупроводники дефицит автомобили
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