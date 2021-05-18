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Новая волна: рынок ПК во втором полугодии ожидает оживление

Так считают представители Citi.
2
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Аналитики Citi призывают участников рынка воздержаться от паники по поводу снижения спроса на ноутбуки на несколько процентов, которое наблюдалось по итогам первого квартала. Слабость рынка смартфонов, по их мнению, тоже является в большей степени локальной историей, характерной для Китая.

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Источник изображения: DreamsTime

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Как ожидают эксперты, во втором полугодии спрос на персональные компьютеры будет подогреваться коммерческим сегментом, который в этом время года обычно приступает к обновлению корпоративного парка. Сегмент ПК пока отвечает за треть рынка полупроводниковых компонентов, так что влияние этого фактора на отрасль будет значительным. С другой стороны, почти четверть полупроводниковых компонентов предназначается для автомобилей и промышленного применения, и здесь снижения спроса тоже ожидать не приходится. Дефицит комплектующих в автопроме продлится до конца года, по мнению представителей Citi.

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аналитика финансы полупроводники китай
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Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под "топором". Я бы сказал, что "размер топора" (длина волны излучения) последний раз изменился с переходом на EUV, и с тех пор составляет 13.5нм.
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