Новая волна: рынок ПК во втором полугодии ожидает оживление
Аналитики Citi призывают участников рынка воздержаться от паники по поводу снижения спроса на ноутбуки на несколько процентов, которое наблюдалось по итогам первого квартала. Слабость рынка смартфонов, по их мнению, тоже является в большей степени локальной историей, характерной для Китая.
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Как ожидают эксперты, во втором полугодии спрос на персональные компьютеры будет подогреваться коммерческим сегментом, который в этом время года обычно приступает к обновлению корпоративного парка. Сегмент ПК пока отвечает за треть рынка полупроводниковых компонентов, так что влияние этого фактора на отрасль будет значительным. С другой стороны, почти четверть полупроводниковых компонентов предназначается для автомобилей и промышленного применения, и здесь снижения спроса тоже ожидать не приходится. Дефицит комплектующих в автопроме продлится до конца года, по мнению представителей Citi.
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