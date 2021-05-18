На страницах ресурса Barron’s своими соображениями по поводу влияния Chia Coin на рынок накопителей большой ёмкости рассуждают аналитики Deutsche Bank и Morgan Stanley, причём последние утверждают, что Western Digital продаёт в розницу не более 40% выпускаемых накопителей, а для Seagate эта доля на превышает 30%.

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Источник изображения: Bangkok Post

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Это значит, что майнерам достаётся лишь небольшая часть выпускаемых производителями накопителей. В первом квартале Seagate отгрузила накопителей совокупной ёмкостью 140 эксабайт, а ёмкость сети, добывающей Chia Coin, к утру понедельника достигала 6 эксабайт. Конечно, если от первого значения взять 30%, а затем рассчитать пропорцию ко второму, то получится, что майнеры уже претендуют на каждый седьмой накопитель, выпущенный Seagate.

Эксперты убеждены, что средняя цена реализации жёстких дисков не увеличится так сильно, как это произошло после наводнения в Таиланде в 2012 году – тогда прирост составил 22%. Основная часть жёстких дисков реализуется крупным заказчикам по фиксированным ценам, но это не облегчает жизнь покупателям в рознице, где скачки цен могут превышать указанный уровень в 22%.