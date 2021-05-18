Tesla может лишиться права продавать электромобили из-за неопределённости с автопилотом
Участившиеся случаи гибели водителей электромобилей Tesla и злоупотребления функциями автопилота среди владельцев насторожили власти Калифорнии, как отмечает Electrek со ссылкой на местную прессу. Департамент моторных транспортных средств штата начал расследование, целью которого является определение достоверности описания функций активной помощи водителю при продаже машин. Потребители не должны вводиться в заблуждение по поводу технических возможностей автоматики, как считают калифорнийские регуляторы.
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Пока конкретные претензии к Tesla ещё не озвучены, но представители Департамента дали понять, что при неблагоприятном исходе компании грозит отзыв лицензии на производство и продажу электромобилей в этом штате, а также запрет на испытания и эксплуатацию на дорогах Калифорнии машин с функцией автопилота. Илон Маск (Elon Musk) до последнего настаивал на том, что к концу текущего года автоматика электромобилей Tesla сможет обходиться без вмешательства человека в большинстве дорожных ситуаций. При этом выпуск соответствующего обновления ПО регулярно откладывался.
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