Беспроводные наушники Tronsmart Apollo Air поступили в продажу со скидкой
Китайская компания Tronsmart представила новые полностью беспроводные наушники. Новинка называется Tronsmart Apollo Air. Она отличается системой активного шумоподавления, чипом от Qualcomm и драйверами, выполненными из графена.
Tronsmart Apollo Air предлагаются в чёрной и белой расцветках. Габаритные размеры зарядного кейса составляют 60 x 37 x 32 мм. На корпусе установлен индикатор, который состоит из одного меняющего цвет от уровня заряда светодиода. Сзади расположились порт USB Type-C для подзарядки и клавиша для активации Bluetooth. Отметим наличие функции автоматического подключения наушников к девайсу сразу после открытия крышки.
Сами модули имеют привычную форму с ножкой. Они оснащены 10-миллиметровыми драйверами. Корпус изготовлен из глянцевого пластика, а контакты для подзарядки исполнены в золотистом цвете. Независимые модули отличаются защитой вот воды по стандарту IP45.
Кейс оснащается аккумулятором ёмкостью 300 мА*ч, тогда как в наушниках установлены батареи на 35 мА*ч. Время подзарядки составляет по 2,5 часа. Наушники могут проработать примерно 5 часов. Зарядный футляр продлевает автономность Tronsmart Apollo Air до 20 часов.
Новинка оборудована аудиочипом Qualcomm QCC3046. С его помощью реализована поддержка кодеков aptX, SBC и AAC. Также отметим шесть микрофонов (по три на каждом модуле) с поддержкой технологии cVc 8.0. Система активного подавления шумов активируется тройным тапом по сенсорной панели наушников. Уровень шума снижается до 35 дБ.
К устройствам Tronsmart Apollo Air подключаются по протоколу Bluetooth 5.2. Модель поставляется вместе с двумя парами сменных амбушюров и кабелем для подзарядки. В ближайшее время компания выпустит программное обеспечение для более удобной настройки наушников.
Рекомендованная производителем стоимость Tronsmart Apollo Air составила 49,49 доллара. К старту продаж китайская компания снизила цену. В рамках акции новинка обойдётся в 41,49 доллара. Для получения скидки нужно использовать промокод 5RUHOTSALE. Специальное предложение действует с 17 по 21 мая 2021 года.
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