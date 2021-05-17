Страсть коллектива 3DCenter к сбору статистики и проведению опросов общественного мнения даёт пищу для размышлений в понедельник, когда информационное поле не изобилует плодами. Сравнив цены в немецкой рознице с рекомендованными производителями значениями, авторы исходной публикации пришли к выводу, что отдельные видеокарты стоят в четыре раза больше, чем предписывают производители.

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Источник изображения: 3DCenter

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По крайней мере, это утверждение справедливо по отношению к GeForce RTX 3080, а вот GeForce RTX 3090 дороже рекомендованного уровня «всего» в два раза. Radeon RX 6900 XT в самом сложном случае тоже оказывается в три раза дороже, чем предписывает AMD. Многие модели при этом то и дело оказываются в дефиците, их нельзя свободно купить в рознице даже за такие деньги.