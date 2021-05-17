Цены на отдельные видеокарты в Германии превышают рекомендованные в четыре раза
Страсть коллектива 3DCenter к сбору статистики и проведению опросов общественного мнения даёт пищу для размышлений в понедельник, когда информационное поле не изобилует плодами. Сравнив цены в немецкой рознице с рекомендованными производителями значениями, авторы исходной публикации пришли к выводу, что отдельные видеокарты стоят в четыре раза больше, чем предписывают производители.
реклама
реклама
По крайней мере, это утверждение справедливо по отношению к GeForce RTX 3080, а вот GeForce RTX 3090 дороже рекомендованного уровня «всего» в два раза. Radeon RX 6900 XT в самом сложном случае тоже оказывается в три раза дороже, чем предписывает AMD. Многие модели при этом то и дело оказываются в дефиците, их нельзя свободно купить в рознице даже за такие деньги.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила