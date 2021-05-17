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Увеличение случаев выявления COVID-19 на Тайване представляет угрозу для производства компонентов

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В начале прошлого года Тайвань предпринял эффективные меры по обеспечению карантина, в результате чего за весь год на производстве TSMC был выявлен единственный случай заражения сотрудника COVID-19. По информации DigiTimes, в минувшее воскресенье на Тайване было выявлено 207 новых случаев заражения COVID-19, и если динамика распространения коронавирусной инфекции окажется положительной, то это может представлять угрозу для деятельности тайваньских предприятий полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: TSMC

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Непосредственно TSMC сейчас контролирует 56% мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Отрасль работает с высокой нагрузкой в условиях всеобщего дефицита, поэтому любые дополнительные факторы, приводящие к перебоям в деятельности, крайне нежелательны.

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Теги

полупроводники tsmc коронавирус covid-19 пандемия тайвань
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