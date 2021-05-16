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Intel Core i9-10980XE на частоте 5751 МГц занял второе место в Cinebench R20

Среди процессоров с восемнадцатью ядрами.
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Немецкий энтузиаст CENS пользуется поддержкой компании EVGA и непосредственно Винса Люсидо (Vince Lucido, он же K|ngp|n), предлагающего собственную линейку аксессуаров для любителей экстремального разгона. По крайней мере, на полированной крышке процессора Intel Core i9-10980XE на одной из иллюстраций к эксперименту можно обнаружить следы термоинтерфейса характерного голубого цвета, да и резервуары для жидкого азота применялись от того же поставщика.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Процессор Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X при помощи жидкого азота удалось разогнать до 5751 МГц, при этом активность сохранили все 18 ядер и 36 потоков.

Источник изображения: HWBot, CENS

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В тесте Cinebench R20 данный экземпляр занял второе место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемнадцатью ядрами – с результатом 13 540 баллов.

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Теги

экстремальный разгон cascade lake-x cinebench r20
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