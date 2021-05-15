Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
На страницах ресурса Barron’s уже можно ознакомиться с прогнозами аналитиков Morgan Stanley относительно дальнейшего влияния рынка криптовалюты Chia Coin на ситуацию с продажами жёстких дисков и твердотельных накопителей большой ёмкости. Добыча этой криптовалюты требует использования накопителей большого объёма, но при этом она не так энергозатратна, как майнинг классических криптовалют при помощи специальных ускорителей или графических процессоров.
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Майнеры Chia Coin, по данным источника, уже скупили накопители общим объёмом в 10 эксабайт – это десять тысяч петабайт или десять миллионов терабайт, другими словами. Ёмкость рынка накопителей серверного класса достигает 80 эксабайт. По сути, можно утверждать, что каждый восьмой накопитель с момента начала майнинга Chia Coin ушёл в руки участников криптовалютного рынка. Ясно, впрочем, что по времени распределение спроса на накопители не было равномерным, и взлёт цен в рознице является очевидным тому подтверждением.
Величина капитализации Chia Coin пока не превышает $500 млн, что примерно в 2000 раз меньше, чем у биткоина. В третьем квартале спрос на накопители может слегка снизиться, но если сама модель «proof of space» при добыче криптовалют наберёт популярность, то данный фактор останется с нами надолго.
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