Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт

Это 10 млн терабайт.
1
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

На страницах ресурса Barron’s уже можно ознакомиться с прогнозами аналитиков Morgan Stanley относительно дальнейшего влияния рынка криптовалюты Chia Coin на ситуацию с продажами жёстких дисков и твердотельных накопителей большой ёмкости. Добыча этой криптовалюты требует использования накопителей большого объёма, но при этом она не так энергозатратна, как майнинг классических криптовалют при помощи специальных ускорителей или графических процессоров.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: PCsteps

реклама

Майнеры Chia Coin, по данным источника, уже скупили накопители общим объёмом в 10 эксабайт – это десять тысяч петабайт или десять миллионов терабайт, другими словами. Ёмкость рынка накопителей серверного класса достигает 80 эксабайт. По сути, можно утверждать, что каждый восьмой накопитель с момента начала майнинга Chia Coin ушёл в руки участников криптовалютного рынка. Ясно, впрочем, что по времени распределение спроса на накопители не было равномерным, и взлёт цен в рознице является очевидным тому подтверждением.

Величина капитализации Chia Coin пока не превышает $500 млн, что примерно в 2000 раз меньше, чем у биткоина. В третьем квартале спрос на накопители может слегка снизиться, но если сама модель «proof of space» при добыче криптовалют наберёт популярность, то данный фактор останется с нами надолго.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика hdd майнинг криптовалюты chia coin sdd
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
1
Сенат США готов утвердить выделение $52 млрд на развитие полупроводниковой отрасли
2
TSMC готова выделить деньги на выпуск 3-нм продукции в США
2
Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
5
Blackview A90 на Android 11 с NFC поступил в продажу со скидкой 57%
+
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
7

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
18
Dark Souls 3 и его аналоги
19
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
12
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
10

Сейчас обсуждают

wwr222
07:58
Так разводят тех,кто не шарит в железе и ОС.Говорят,что проц i7 и покажут в операционке соответствующее.
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
Leonid Shagidullin
07:58
Простите, как именно "память майнингом убивается"? Кроме того, даже если это верно, это относится к ethash алгоритму, если майнить монету на другом алго, расклад может быть иной. * речь разумеется о ...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
h2o
07:56
окно овертона перешло на следующий этап. к 2022 году оно закроется и мы будем жить в другом мире. никак у них не получается пртолкнуть паспорта ковидные и ошейники (бейджики - свой чужой)
Система отслеживания контактов Apple и Google спасла тысячи жизней в Великобритании
wolfire
07:56
прошлой век, в рф как раз ушли на квантовые компы, а проводники постольку поскольку и в итоге рф выйдет в ровень с любой страной, а не будет отстающей
Сенат США готов утвердить выделение $52 млрд на развитие полупроводниковой отрасли
Елена Муляр
07:54
нафик он надо без nfc, я взяла ми бенд 4 с nfc, вот это действительно удобно
Xiaomi Mi Smart Band 6 представлен в России – датчик пульса, SpO2 и экран AMOLED за 3 990 рублей
wolfire
07:53
загружать фотки и щас можно переведя браузер в какойто там отладочный режим для смартов - появляется этот самый + лучше бы сделали чтобы можно было лайки смотреть свои
Instagram получит ключевые функции приложения на настольных компьютерах
h2o
07:51
вот если бы это всё было без вентиляторов, то Да, а так обычная поделка
Minisforum готовит мини-ПК GameMini в открытом корпусе на базе Ryzen 5 5600X и Radeon RX 6700XT
ELITE83
07:50
Статья говно, автор лох
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
h2o
07:48
всё правильно сделали. это тонкий ход на свою перспективу.
Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
wwr222
07:43
Если сравнивать карты после "нормального майнера" и "нормального геймера"(корректно),то у последнего карта будет явно в более лучшем состоянии.Никто не играет в игры в режиме 24 часа в сутки на протяж...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем