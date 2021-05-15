Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сенат США готов утвердить выделение $52 млрд на развитие полупроводниковой отрасли

Возможно, уже на следующей неделе программа получит путёвку в жизнь.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

По информации агентства Reuters, долгое время вынашиваемый американскими законодателями проект субсидирования национальной полупроводниковой промышленности на сумму $52 млрд вот-вот должен обрести статус официально утверждённой программы. Эта сумма рассчитана на период пяти лет.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: Reuters

реклама

На следующей неделе американские власти утвердят ряд других инициатив, ориентированных на финансирование научно-исследовательских работ и усиление конкурентоспособности национальной промышленности в борьбе с Китаем. Попутно будет решаться задача защиты от проблем с поставками полупроводниковых компонентов. Примерно $39 млрд планируется направить на развитие производства и исследовательские работы, до $10,5 млрд будет потрачено на создание территориальных центров для борьбы с кризисными ситуациями в отрасли.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы полупроводники сша
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сенат США готов утвердить выделение $52 млрд на развитие полупроводниковой отрасли
+
TSMC готова выделить деньги на выпуск 3-нм продукции в США
2
Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
2
Blackview A90 на Android 11 с NFC поступил в продажу со скидкой 57%
+
AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности
7
Остров невезения: производству чипов на Тайване могло нанести урон аварийное отключение электропитания
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
15
Dark Souls 3 и его аналоги
19
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
12
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
10

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
06:43
+ При этом как раз вариант убитой видюху у реально опытного майнера меньше. Чем у какого то дурачка. Помимо вероятности ушатаных вентиляторов и памяти. Там остальное будет точно в порядке. Так ка...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Алексей Гунько
06:43
Вот это новость! Оказывается до этого обновления в Винде со звуком все было прекрасно! А я то думал что в Винде проблемы со звуком. А оказывается они только начались, после этого обновления. А до это...
Последнее обновление Windows 10 вызывает проблемы со звуком
An 64
06:36
Ну и чушь, что у вас в голове?) Вам фильмы надо снимать, типа "Атака куриных зомби")))
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
Ляд
06:34
Спасибо Лизе, что сделала 12 ядер народными. На самом деле спасибо, без подковырок.
Intel вручила главе AMD Лизе Су награду имени своего основателя
Boris Koltsov
06:34
тайвань, а потом душиться в Фениксе. Вы в курсе, что сегодня тут было +101 по фарангейту? И воздух дрянной тут. Воды тоже нихера нет. Но tsmc из подвала виднее...
TSMC готова выделить деньги на выпуск 3-нм продукции в США
Ляд
06:31
Какая производительность??? Игра на ПК даже не запускается! Все на ушах стоят, "решения" помогают через раз и все они из разряда таинственных непонятных и нелогичных случаев. )))
Производительность Mass Effect Legendary Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в новом видео
wwr222
06:29
Так себе советы. Не термонаклейка,а термопрокладка,но не в этом суть. Термопаста цвет не меняет.Становится "каменной" и после простой "игровой" эксплуатации. Термопрокладки "текут" и "потеют" практиче...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Алекс Жмышенко
06:28
Будем майнить эфир классик и ровенкоин
Видеокарта GeForce RTX 3050 Ti окажется бесполезна в майнинге и может выйти уже в июне
Leonator
06:28
Статья говно. Все написанное может быть и после геймеров Единственное, что готов признать - у вентиляторов часы наработки от майнера будут намного больше.
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Boris Koltsov
06:28
на coinbase пусть залистят
Chia Coin появился в листинге криптовалютной биржи Huobi Global
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем