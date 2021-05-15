Сенат США готов утвердить выделение $52 млрд на развитие полупроводниковой отрасли
По информации агентства Reuters, долгое время вынашиваемый американскими законодателями проект субсидирования национальной полупроводниковой промышленности на сумму $52 млрд вот-вот должен обрести статус официально утверждённой программы. Эта сумма рассчитана на период пяти лет.
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На следующей неделе американские власти утвердят ряд других инициатив, ориентированных на финансирование научно-исследовательских работ и усиление конкурентоспособности национальной промышленности в борьбе с Китаем. Попутно будет решаться задача защиты от проблем с поставками полупроводниковых компонентов. Примерно $39 млрд планируется направить на развитие производства и исследовательские работы, до $10,5 млрд будет потрачено на создание территориальных центров для борьбы с кризисными ситуациями в отрасли.
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