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AeroCool представила в России корпус Mirage с эффектом бесконечности

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Компания AeroCool Advanced Technologies анонсировала в России корпус Mirage для игровых настольных компьютеров. Новинка может похвастаться необычным внешним видом, стильным исполнением лицевой панели и вентиляторами, оснащёнными адресуемой подсветкой RGB с эффектом бесконечности.



Новый корпус предлагает пользователям возможность установки габаритных графических ускорителей премиум-класса длиной до 356 мм и рассчитан на использование системы водяного охлаждения до 360 мм. Боковая панель корпуса Mirage выполнена из закалённого стекла. Она установлена на петлях и обеспечивает быстрый доступ к комплектующим.



Новинка отличается продуманной конструкцией, за счёт чего достигается максимальный объём свободного пространства. Это позволяет геймерам воплощать в жизнь любые фантазии. Вместе с фронтальной панелью, которая обладает эффектом бесконечности Infinity Mirror, эффектом бесконечного зеркала могут похвастаться предустановленные вентиляторы.



Хаб поддерживает подключение до шести вентиляторов с адресуемой подсветкой RGB. Управлять ею можно с помощью отдельной кнопки на корпусе или через программное обеспечение материнской платы. Поддержка адресуемой RGB-подсветки реализована в платах ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion.





Новинка будет доступна на российском рынке в нескольких модификациях в зависимости от числа предустановленных вентиляторов. Начало продаж корпусов AeroCool Mirage запланировано на вторую половину второго квартала 2021 года. Стоимость стартует с отметки 6 300 рублей.
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