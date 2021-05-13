Скупые на эмоции хроники второго в истории человечества криптовалютного бума ведёт тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой квартальную отчётность компании Asustek Computer. Направление персональных компьютеров в целом увеличило выручку производителя в первом квартале на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: Amazon

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Компьютерные компоненты, включая материнские платы и видеокарты, продемонстрировали рост выручки на 80%. Распределение прироста по типам ПК выглядит следующим образом: многоцелевые ПК увеличили выручку на 50 % и более, игровые – на 75%, а корпоративные ПК и хромбуки – на 170%. Последние были востребованы в образовательном сегменте, поэтому спрос на них и вырос сильнее всего.

Во втором квартале выручка Asustek на направлении ПК должна увеличиться последовательно на 5-10%, а также на 20-30% в годовом сравнении. Компоненты принесут на 5-10% меньше выручки, чем в первом квартале, поскольку сезонное колебание спроса всё же сократит профильные доходы. В годовом сравнении прирост достигнет 30%. Во второе полугодие марка ASUS смотрит с уверенностью, а вот строить прогнозы на 2022 год не берётся.