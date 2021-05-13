Южная Корея увеличит субсидии местным производителям полупроводниковой продукции
Не желая утратить позиции одной из ведущих держав по объёмам выпуска полупроводниковых изделий, Южная Корея собирается расширить государственную поддержку отрасли, как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии президента страны Мун Чжэ Ина (Moon Jae-in).
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Формы государственной поддержки местной полупроводниковой отрасли будут выражаться в предоставлении долгосрочных кредитов на сумму до $885 млн, а также в увеличении ставки налогового вычета с 3 до 6%, который будет применяться к капитальным затратам производителей до конца 2024 года. Очевидно, что компании Samsung Electronics и SK hynix станут главными бенефициарами этой инициативы, но общее количество местных игроков рынка, обладающих инвестиционными амбициями, достигает 153 штук.
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