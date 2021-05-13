Жить в условиях дефицита чипов придётся до 2023 года
Ресурс CNBC вернулся к благодатной и неисчерпаемой теме дефицита полупроводниковых компонентов, опросив нескольких экспертов и выбрав для заголовка самый пессимистичный прогноз. Он, кстати, исходит от вице-президента исследовательской компании Forrester. По его словам, спрос будет высоким до конца 2022 года, а предложение на рынке не расширится, а потому нехватка полупроводниковых компонентов будет чувствоваться до 2023 года.
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Если говорить именно о рынке ПК, то ситуация на нём улучшится уже в следующем году, но не кардинальным образом. В серверном сегменте объёмы закупок чипов увеличатся в следующем году. Представители Credit Suisse поясняют, что проблема дефицита усугубляется стремлением участников рынка формировать увеличенные запасы компонентов. Дополнительные производственные мощности начнут поставлять продукцию не ранее 2022 года, а пока влиять на ситуацию можно только административными мерами.
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