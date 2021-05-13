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Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla

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Ещё недавно Илон Маск (Elon Musk) заигрывал с публикой на тему возможности приёма криптовалюты dogecoin в качестве средства оплаты электромобилей Tesla, но вектор развернулся на 180 градусов вчера поздно вечером. Как отмечает Reuters, со страниц Twitter миллиардер заявил, что компания Tesla временно прекратит принимать при оплате электромобилей биткоин, поскольку для майнинга этой криптовалюты используется слишком много электроэнергии, вырабатываемой с использованием полезных ископаемых, а именно угля.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Маск заявил, что принимать биткоин Tesla начнёт после того, как добыча этой криптовалюты начнёт сильнее зависеть от электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Продавать уже имеющуюся криптовалюту Tesla тоже не торопится.

Сперва биткоин подешевел на 17%, а курс ethereum снизился на 14%, но к открытию утренних торгов в азии обе криптовалюты успели отыграть до половины потерь. Опрошенные Reuters эксперты считают, что само по себе заявление Маска не могло спровоцировать масштабную распродажу – инвесторы просто были готовы избавляться от рисковых активов и до этого, глава Tesla просто дал им ожидаемый сигнал.

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финансы tesla криптовалюты ethereum биткоин илон маск
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