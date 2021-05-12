Вторичный рынок комплектующих наполнится предложениями от майнеров во втором полугодии
Ажиотажный спрос на видеокарты и твердотельные накопители сейчас генерируется преимущественно майнерами, но опрошенные ресурсом DigiTimes отраслевые источники считают, что уже во втором полугодии эта категория потребителей начнёт насыщать вторичный рынок.
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Придётся ли нам к этому периоду стать свидетелями спада на рынке криптовалют, либо майнеры просто перейдут на более новые и производительные «орудия труда», с уверенностью сказать сложно. Производители же обеспокоены тем, что появление на вторичном рынке достаточного количества комплектующих подорвёт продажи новых компонентов, включая центральные процессоры и материнские платы.
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