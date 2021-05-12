Ажиотажный спрос на видеокарты и твердотельные накопители сейчас генерируется преимущественно майнерами, но опрошенные ресурсом DigiTimes отраслевые источники считают, что уже во втором полугодии эта категория потребителей начнёт насыщать вторичный рынок.

реклама

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку RTX 3080 - смотри цену 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Источник изображения: Ethereum Community Forum

реклама

Придётся ли нам к этому периоду стать свидетелями спада на рынке криптовалют, либо майнеры просто перейдут на более новые и производительные «орудия труда», с уверенностью сказать сложно. Производители же обеспокоены тем, что появление на вторичном рынке достаточного количества комплектующих подорвёт продажи новых компонентов, включая центральные процессоры и материнские платы.