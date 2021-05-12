Xiaomi успешно оспорила в суде американские санкции
Ещё до того, как власть в США перешла от Дональда Трампа (Donald Trump) к его преемнику, был издан указ, запрещающий американским инвесторам вкладывать деньги в китайскую компанию Xiaomi. Последняя подозревалась властями США в связях с правительственными структурами КНР. В марте суд уже приостановил действие данного запрета, а теперь, как сообщает Bloomberg, стороны пришли к решению полностью снять подобные ограничения в отношении Xiaomi.
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Примечательно, что решение согласовано с Министерством обороны США, которое в ограничении конкуренции на мировой арене с китайскими оппонентами было заинтересовано в числе первых. Акции Xiaomi на фоне таких новостей уже подорожали на 6,7% на фондовой площадке Гонконга. Компания отныне сможет предлагать свои акции и на американском фондовом рынке, чего её мог лишить обсуждаемый выше запрет.
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