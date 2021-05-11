Американский энтузиаст Splave при помощи процессора Intel Core i9-11900K покорил символический рубеж в 7 ГГц, при этом был пройден тест SuperPI 32M с результатом 3 минуты 42,750 секунды, что соответствует третьему месту в глобальном рейтинге.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Для выборки из почти восьми тысяч результатов это впечатляющее достижение, хотя сюрпризов по составу конкурентов оно не приносит – на втором и первом местах процессоры Core i9-11900K и Core i9-11900KF, соответственно. На частоте 7.0 ГГц процессор сохранял активность трёх ядер без Hyper-Threading, он охлаждался жидким азотом и был установлен в материнскую плату ASRock Z590 OC Formula.