Core i9-11900K занял третье место в SuperPI 32M при трёх активных ядрах
Американский энтузиаст Splave при помощи процессора Intel Core i9-11900K покорил символический рубеж в 7 ГГц, при этом был пройден тест SuperPI 32M с результатом 3 минуты 42,750 секунды, что соответствует третьему месту в глобальном рейтинге.
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Для выборки из почти восьми тысяч результатов это впечатляющее достижение, хотя сюрпризов по составу конкурентов оно не приносит – на втором и первом местах процессоры Core i9-11900K и Core i9-11900KF, соответственно. На частоте 7.0 ГГц процессор сохранял активность трёх ядер без Hyper-Threading, он охлаждался жидким азотом и был установлен в материнскую плату ASRock Z590 OC Formula.
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