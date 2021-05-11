Пока новости об ажиотаже вокруг твердотельных накопителей на фоне появления новой криптовалюты, которую можно добывать с их помощью, не сходят со страниц новостных ресурсов, тайваньское издание DigiTimes продолжает транслировать прогнозы руководства компании Phison Electronics, которая помимо производства твердотельных накопителей занимается ещё и разработкой контроллеров для них.

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По мнению главы Phison, компания сможет увеличить выручку и нормы прибыли по итогам второго квартала, а в третьем квартале поставщики твердотельной памяти типа NAND поднимут цены на свою продукцию не менее чем на 10%. Благоприятные для такого шага условия создали майнеры. Естественно, в рознице прирост цен на твердотельные накопители будет более ощутимым, чем эти самые десять процентов, но в этом уравнении традиционно много неизвестных.