Производители памяти NAND поднимут цены в третьем квартале не менее чем на 10%
Пока новости об ажиотаже вокруг твердотельных накопителей на фоне появления новой криптовалюты, которую можно добывать с их помощью, не сходят со страниц новостных ресурсов, тайваньское издание DigiTimes продолжает транслировать прогнозы руководства компании Phison Electronics, которая помимо производства твердотельных накопителей занимается ещё и разработкой контроллеров для них.
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По мнению главы Phison, компания сможет увеличить выручку и нормы прибыли по итогам второго квартала, а в третьем квартале поставщики твердотельной памяти типа NAND поднимут цены на свою продукцию не менее чем на 10%. Благоприятные для такого шага условия создали майнеры. Естественно, в рознице прирост цен на твердотельные накопители будет более ощутимым, чем эти самые десять процентов, но в этом уравнении традиционно много неизвестных.
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