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Техногиганты призвали власти США субсидировать развитие американского производства чипов

Им хочется, чтобы не только автопроизводители оказались в выигрыше.
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До недавних пор собственные интересы в условиях полупроводникового кризиса пытались лоббировать преимущественно американские автопроизводители, из-за чего у представителей других отраслей возникли справедливые опасения по поводу возникновения «перекосов в снабжении». Как отмечает Reuters, ряд компаний телекоммуникационной и информационной сферы создали новое объединение по имени Semiconductors in America Coalition, задачей которого станет лоббирование их собственных интересов.

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Источник изображения: Reuters

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К этой «коалиции» уже примкнули Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Cisco Systems, General Electric, HPE и Verizon. Группа компаний пытается склонить власти США к мысли о необходимости финансирования производства полупроводниковых чипов на территории страны, но без ориентации исключительно на потребности автомобильной отрасли. Соответствующее письмо от имени вновь созданной ассоциации уже было направлено в Конгресс США.

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полупроводники сша
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Сейчас обсуждают

Cudin
15:38
Герб шенездохлии - член с яйцами
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
O
15:38
в линуксе ленивые и поэтому там жуткие отставания в 10 фпс на том же вулкане и по итогу надо более мощное железо
Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC
OsirisD2
15:37
а где ты видишь оскорбления русских, или вата это все русские? зы. что за мерзкая подмена понятий у ваты, это типо, если я оскорбляю путлера, то значит Россию оскорбил зыы. мне вот интересно, если по ...
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
Cudin
15:37
Хохлы - не люди
Русские хакеры могут быть причастны ко взлому трубопровода в США
O
15:37
к чему эти все потуги, если оригинал быстрее работает ? и это доказано многочисленными тестами
Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC
Asmodeus
15:33
Байден: нет доказательств причастности российского правительства к атаке вымогателей на Pipeline
Du-U-Nu Da-Wae
15:32
Пока ты тут ноешь, люди зарабатывают
Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
HPDDLXPLD
15:29
Очередной диваный эксперт. Метро работает на 3060 с лучами, резидент 8 работает с лучами, лучи на среднем. Все настройки на макс в фул хд. 60 кадров. Так что не понятно что за высер ты тут пишешь
Стали известны цены и позиционирование видеокарт Radeon RX 6600/ХТ – до $300 и быстрее GeForce 3060
Asmodeus
15:28
Тут половине населения и интернет даже не нужон. Им до свифта этого и нефтяных эмбарг, мягко говоря, до лампочки. Главное телевизер чтоб казал.
Байден: нет доказательств причастности российского правительства к атаке вымогателей на Pipeline
Renegade1979
15:26
Если пишут ransomware базируется в Рашке, это ж их сервера там находятся. Похожая гадость недавно ловилась во всей ЕС, накрыли несколько серверов. Остались те что в Роисе. А роиские сервера не прикрыв...
Байден: нет доказательств причастности российского правительства к атаке вымогателей на Pipeline
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