Техногиганты призвали власти США субсидировать развитие американского производства чипов
До недавних пор собственные интересы в условиях полупроводникового кризиса пытались лоббировать преимущественно американские автопроизводители, из-за чего у представителей других отраслей возникли справедливые опасения по поводу возникновения «перекосов в снабжении». Как отмечает Reuters, ряд компаний телекоммуникационной и информационной сферы создали новое объединение по имени Semiconductors in America Coalition, задачей которого станет лоббирование их собственных интересов.
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К этой «коалиции» уже примкнули Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Cisco Systems, General Electric, HPE и Verizon. Группа компаний пытается склонить власти США к мысли о необходимости финансирования производства полупроводниковых чипов на территории страны, но без ориентации исключительно на потребности автомобильной отрасли. Соответствующее письмо от имени вновь созданной ассоциации уже было направлено в Конгресс США.
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