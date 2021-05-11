До сих пор самые серьёзные заявления о сроках сохранения дефицита полупроводниковых компонентов упоминали два года в качестве предельного значения, но основатель и бессменный руководитель Dell Technologies, как отмечает Reuters, не склонен придерживаться даже таких прогнозов, которые по сравнению с его точкой зрения кажутся оптимистичными.

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Источник изображения: Reuters

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Во-первых, в своём интервью немецкому изданию Handelsblatt он заявил, что дефицит сохранится ещё несколько лет. Строительство новых предприятий требует времени, поэтому на объёмы производства предпринимаемые сейчас меры повлияют с заметной задержкой.

Во-вторых, как пояснил Майкл Делл (Michael Dell), в дефиците остаются самые дешёвые комплектующие, и даже гиганту типа Dell приходится за них переплачивать. Компоненты стоимостью один доллар США сложно найти, и они используются повсеместно, что усугубляет масштабы бедствия. Ситуация с доступностью изделий, выпущенных по более новым литографическим технологиям, лишь немногим лучше.