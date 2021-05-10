Британские регуляторы рассмотрят сделку AMD и Xilinx к 6 июля
В прошлом месяце собрания акционеров AMD и Xilinx одобрили сделку, в результате которой вторая станет подразделением первой путём обмена акциями. Номинально, сумма сделки составит $35 млрд, но фактически она не потребует от AMD особых затрат, поскольку финансироваться будет за счёт собственных акций компании. Рост их курса в последние месяцы как раз увеличит выгоду подобных сделок.
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Как отмечает Seeking Alpha, до 21 мая антимонопольные органы Великобритании будут принимать комментарии заинтересованных сторон по поводу последствий сделки AMD и Xilinx для национальной экономики и отдельных её участников.
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Свой вердикт власти Великобритании должны вынести к 6 июля, но если положительное решение не будет принято, то стадию согласования можно будет продлить. Руководство AMD выражает надежду, что все заинтересованные инстанции успею одобрить сделку с Xilinx до конца текущего календарного года.
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