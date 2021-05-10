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С 2016 года AMD удвоила свою долю в сегменте настольных процессоров

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Представители сайта 3DCenter появление свежей статистики Mercury Research встретили традиционным обращением к ретроспективе, что позволило проследить динамику изменения доли рынка AMD с третьего квартала 2016 года. Во всяком случае, данные немецких коллег по настольному сегменту рынка этот период точно охватывают.

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Источник изображения: 3DCenter

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Получается, что с третьего квартала 2016 года до первого квартала 2021 года доля процессоров AMD в настольном сегменте выросла с 9,1 до 19,3%. В третьем квартале прошлого года она даже достигала 20,1%. Тогда же доля AMD в мобильном сегменте достигла 20,2%, едва не увеличившись в три раза по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Ну, а прогресс AMD в серверном сегменте по сравнению концом 2017 года оказался почти девятикратным.

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