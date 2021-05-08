Усиленное лоббирование собственных интересов американским автопромом, как отмечает Reuters, вызвало обеспокоенность представителей других отраслей, которые настаивают на справедливом распределении государственных субсидий при организации локального производства полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Reuters

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В апреле автомобильная отрасль США лишилась 27 тысяч сотрудников из-за сокращений, вызванных полупроводниковым кризисом. Он также стал причиной сокращения объёмов производства машин на территории США на 330 тысяч штук. Осведомлённость властей о проблемах отрасли, по мнению представителей других промышленных групп, не должна стать причиной выбора «любимчиков и аутсайдеров» при распределении субсидий. Автопроизводители США в своём обращении к властям настаивают на выделении гарантированных производственных квот, и это не нравится другим участникам рынка, которые от дефицита чипов страдают не в меньшей мере.