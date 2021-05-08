Промышленники США призывают власти справедливо распределять субсидии на производство чипов
Усиленное лоббирование собственных интересов американским автопромом, как отмечает Reuters, вызвало обеспокоенность представителей других отраслей, которые настаивают на справедливом распределении государственных субсидий при организации локального производства полупроводниковых компонентов.
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В апреле автомобильная отрасль США лишилась 27 тысяч сотрудников из-за сокращений, вызванных полупроводниковым кризисом. Он также стал причиной сокращения объёмов производства машин на территории США на 330 тысяч штук. Осведомлённость властей о проблемах отрасли, по мнению представителей других промышленных групп, не должна стать причиной выбора «любимчиков и аутсайдеров» при распределении субсидий. Автопроизводители США в своём обращении к властям настаивают на выделении гарантированных производственных квот, и это не нравится другим участникам рынка, которые от дефицита чипов страдают не в меньшей мере.
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