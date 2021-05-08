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Власти США хотят создать новое министерство, отвечающее за развитие национальной промышленности

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Сенат США в рамках нового законопроекта может создать специальный правительственный орган, курирующий развитие национальной промышленности и инновационную деятельность, как отмечает Reuters со ссылкой на черновую редакцию документа.

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Источник изображения: Reuters

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Предлагается выделить $95 млрд на ближайшие пять лет, чтобы стимулировать научные разработки и образовательные программы в ключевых сферах типа искусственного интеллекта, создания полупроводниковых компонентов, квантовых вычислений, технологий связи, биотехнологий и энергетики. Ещё $10 млрд планируется потратить на создание десяти региональных хабов, которые в критической ситуации смогут обеспечить стабильность поставок важных компонентов.

Министерство промышленности и инновационной политики США должен будет возглавлять назначаемый Сенатом кандидат, в своей деятельности подчиняющийся непосредственно президенту страны. Новый орган власти будет взаимодействовать с Министерством торговли с целью выработки мер противодействия кризисным ситуациям. Китайским компаниям будет разрешено развивать бизнес на территории США только после получения особого разрешения.

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Власти США хотят создать новое министерство, отвечающее за развитие национальной промышленности
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