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Porsche продолжит прибирать к рукам активы, необходимые для прорыва на современном рынке

С таким настроем хорватский автопром можно скупить на корню.
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Марка Porsche в составе автоконцерна Volkswagen должна стать одним из локомотивов электрификации, поскольку динамические характеристики электромобилей наилучшим образом ассоциируются с её спортивным имиджем. Как раз от имени Porsche немецкие инвесторы купили долю в капитале молодой хорватской компании Rimac, которая готовит к выпуску многообещающие гиперкары на электротяге. Как поясняет Bloomberg, сейчас Porsche ведёт переговоры с разработчиками специализированных тяговых батарей для спорткаров – компанией Customs Cells GmbH.

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Источник изображения: Bloomberg

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Марки Porsche и Audi в первом квартале обеспечили более половины всей операционной прибыли концерна Volkswagen. Собственная операционная прибыль Porsche выросла вдвое до 1,2 млрд евро, выручка увеличилась на 28% до 7,7 млрд евро. Этот автопроизводитель демонстрирует одни из самых высоких показателей доходности в отрасли. Как заявил финансовый директор компании Лутц Мешке (Lutz Meschke), в этом году Porsche намеревается сделать ещё несколько заявлений, касающихся инвестиций в профильные активы, открывающие доступ к новым перспективным технологиям.

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Renegade1979
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kilobait3
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в основном именно она. редкое дело когда возможно пробитие. даже при перенапряге в первую очередь идет нагрев.
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BETEPAH911
14:55
Какой же ты дебил.
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kilobait3
14:54
а потом ты прибавил громкость. чушь не пиши.
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BeeMaster
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Renegade1979
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kilobait3
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Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
AngryBeer
14:50
В основном цены устанавливают крупные спекулянты, которые имеют много монет. Обычный майнер с одной - двумя карточками не может спекулировать.
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
BeeMaster
14:50
И главное, подобные высеры в новостях невозможно отключить на overclockers.ru ...
Porsche продолжит прибирать к рукам активы, необходимые для прорыва на современном рынке
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