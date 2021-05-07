Porsche продолжит прибирать к рукам активы, необходимые для прорыва на современном рынке
Марка Porsche в составе автоконцерна Volkswagen должна стать одним из локомотивов электрификации, поскольку динамические характеристики электромобилей наилучшим образом ассоциируются с её спортивным имиджем. Как раз от имени Porsche немецкие инвесторы купили долю в капитале молодой хорватской компании Rimac, которая готовит к выпуску многообещающие гиперкары на электротяге. Как поясняет Bloomberg, сейчас Porsche ведёт переговоры с разработчиками специализированных тяговых батарей для спорткаров – компанией Customs Cells GmbH.
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Марки Porsche и Audi в первом квартале обеспечили более половины всей операционной прибыли концерна Volkswagen. Собственная операционная прибыль Porsche выросла вдвое до 1,2 млрд евро, выручка увеличилась на 28% до 7,7 млрд евро. Этот автопроизводитель демонстрирует одни из самых высоких показателей доходности в отрасли. Как заявил финансовый директор компании Лутц Мешке (Lutz Meschke), в этом году Porsche намеревается сделать ещё несколько заявлений, касающихся инвестиций в профильные активы, открывающие доступ к новым перспективным технологиям.
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