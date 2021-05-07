Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

К 2027 году Virgin Hyperloop надеется разогнать пассажиров до скорости 1200 км/ч

И не простых, а индийских!
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Некоторое время назад Илон Маск (Elon Musk) на полном серьёзе рассуждал о трансконтинентальных пассажирских перевозках с использованием ракетной техники. Систему подземных тоннелей миллиардер тоже пытается развивать, но финансируемая Ричардом Бренсоном (Richard Branson) компания Virgin Hyperloop подобные амбиции тоже разделяет, если опираться на свежую публикацию Reuters.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: Reuters

реклама

В штате Невада у Virgin Hyperloop уже есть тестовая 500-метровая трасса, по которой капсулы с местами для двух пассажиров перемещаются внутри трубы с сильно разрежённой атмосферой на магнитном подвесе. По словам представителей компании, скорость перемещения капсул по таким трассам может вырасти до 1200 км/ч, при этом пассажиры не будут чувствовать особой вибрации за счёт наличия системы гашения механических колебаний. В серийном исполнении одна капсула с достойным комфортом сможет перевозить до 28 пассажиров, хотя будут предусмотрены и грузовые варианты.

Коммерческую эксплуатацию нового вида транспорта Virgin Hyperloop хотела бы начать в 2027 году в Индии, а затем предложить его жителям Саудовской Аравии. Первая страна, по мнению представителей компании, страдает от высокой нагрузки на транспортную инфраструктуру, у второй она очень слабо развита. Правда, индийские власти в 2020 году отказались от участия в аналогичном проекте конкурирующей компании Илона Маска, поэтому нельзя утверждать, что альтернативу Virgin они воспримут более благосклонно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

транспорт hyperloop
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

К 2027 году Virgin Hyperloop надеется разогнать пассажиров до скорости 1200 км/ч
+
Апрель стал рекордным для Тайваня месяцем по темпам роста экспортной выручки
+
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
3
Шансы Tesla предложить полный автопилот к концу года не так велики
1
BMW надеется сохранить прибыльность бизнеса, несмотря на рост затрат и дефицит компонентов
+
GeForce RTX 3090 на частотах 2835/23504 МГц показала лучший результат в 3DMark Port Royal
4

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 25
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
142
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
21
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
24
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
21
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7

Сейчас обсуждают

wwr222
13:56
А какая карта?
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
wwr222
13:51
Ты уверен в этом? А ничего,что 8 практически таких же полстаканов в разгоне могут немного обогнать 6 полных?
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
BETEPAH911
13:50
Мне интересно, ты в каждом треде свои высеры оставляешь?
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
Roditch
13:50
И в следующем году не будет. Автомобильная индустрия ещё не скоро достигнет тот уровень автоматизации, который обещает Илон.
Шансы Tesla предложить полный автопилот к концу года не так велики
ахахах
13:49
многих разработчиков электроники,это значит уже потеряли.А это несборщики клубники на полях их надо ещё учить очень долго
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
RangerXP
13:48
"С другой стороны, не покидает чувство, что CDPR решила «схалтурить»" Халтура - это их второе имя (название). Продавать фанатские моды вместо ремастера - на такое даже алчная Беседка бы не пошла.
В официальное «некстген»-обновление The Witcher 3 могут включить фанатские модификации
wwr222
13:48
Не говори ерунду. Скоро предоставлю доказательства того,что этот Зеон может спокойно и в Вальхалле работать,в отличие от карты.
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
Renegade1979
13:44
Ворлд оф Подпискоgrab, и при том не забывать отстегивать по 20 баксов за обновки каждые полгода. Грофониум разумеется так и застрял в далеком 1998м
StarCraft попал в Зал славы видеоигр
terenty79
13:39
да бог с тобой, ты прав, все успакойся.
Углеродное загрязнения в Китае превосходит загрязнение во всех развитых странах вместе взятых
corvus
13:38
Вопрос - а почему бы и нет?
В официальное «некстген»-обновление The Witcher 3 могут включить фанатские модификации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем