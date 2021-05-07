Некоторое время назад Илон Маск (Elon Musk) на полном серьёзе рассуждал о трансконтинентальных пассажирских перевозках с использованием ракетной техники. Систему подземных тоннелей миллиардер тоже пытается развивать, но финансируемая Ричардом Бренсоном (Richard Branson) компания Virgin Hyperloop подобные амбиции тоже разделяет, если опираться на свежую публикацию Reuters.

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Источник изображения: Reuters

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В штате Невада у Virgin Hyperloop уже есть тестовая 500-метровая трасса, по которой капсулы с местами для двух пассажиров перемещаются внутри трубы с сильно разрежённой атмосферой на магнитном подвесе. По словам представителей компании, скорость перемещения капсул по таким трассам может вырасти до 1200 км/ч, при этом пассажиры не будут чувствовать особой вибрации за счёт наличия системы гашения механических колебаний. В серийном исполнении одна капсула с достойным комфортом сможет перевозить до 28 пассажиров, хотя будут предусмотрены и грузовые варианты.

Коммерческую эксплуатацию нового вида транспорта Virgin Hyperloop хотела бы начать в 2027 году в Индии, а затем предложить его жителям Саудовской Аравии. Первая страна, по мнению представителей компании, страдает от высокой нагрузки на транспортную инфраструктуру, у второй она очень слабо развита. Правда, индийские власти в 2020 году отказались от участия в аналогичном проекте конкурирующей компании Илона Маска, поэтому нельзя утверждать, что альтернативу Virgin они воспримут более благосклонно.