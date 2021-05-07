Апрель стал рекордным для Тайваня месяцем по темпам роста экспортной выручки
Министерство финансов Тайваня, как отмечает Bloomberg, опубликовало апрельскую статистику, которая продемонстрировала рост экспортной выручки на 38,7% относительно аналогичного месяца прошлого года. Подобная величина прироста впервые достигнута с 2010 года, и объяснить это можно только ростом спроса на полупроводниковую продукцию.
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Экспортная выручка Тайваня за апрель составила $34,96 млрд, это на $6,18 млрд больше, чем выручили импортёры. На последнем направлении выручка увеличилась только на 27,6%. Примечательно, что Китай и Южная Корея тоже выиграли от оживления спроса на промышленные товары: первая из стран увеличила в апреле экспортную выручку на 32,3%, вторая – на 41%.
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