Об одном из последствий разразившегося в полупроводниковой отрасли кризиса сообщил сегодня тайваньский сайт DigiTimes. По данным этого ресурса, разработчики телекоммуникационной и компьютерной техники с осторожностью планируют обновление характеристик выпускаемых моделей на второе полугодие, поскольку из-за перебоев с поставками чипов соответствующие продукты будет сложно вывести на рынок.

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Кому-то из производителей вычислительной и телекоммуникационной техники, по всей видимости, придётся воздержаться от выпуска новых моделей во втором полугодии, поскольку нагрузка на подрядчиков во многих отраслях слишком велика, чтобы браться за подготовку выпуска новых изделий.