Шансы Tesla предложить полный автопилот к концу года не так велики
Пока компания тянет с предоставлением своим клиентам равноправного доступа к новой версии «автопилота» FSD, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) продолжает со всех трибун говорить о том, что автоматика уже надёжнее любого из водителей, а обходиться без вмешательства человека в процесс управления электромобили этой марки смогут к концу текущего года.
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Отвечающий за эксплуатацию транспортных средств департамент Калифорнии, как отмечает Reuters, ссылается на данные одного из расследований, согласно тогам которого существующая автоматика Tesla может претендовать разве что на второй уровень автономности по классификации SAE. Сможет ли компания продвинуть её до пятого уровня к концу года – большой вопрос.
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Заявления Илона Маска, как отмечают калифорнийские чиновники, создают у потребителей опасное ложное представление о возможностях машин Tesla в сфере автоматизации управления. Некоторые заблуждения такого рода могут привести к трагическим последствиям.
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