Пандемия меняет рынок средств автоматизации производственных процессов, как утверждает Reuters со ссылкой на данные американской отраслевой ассоциации. В первом квартале этого года компании из США закупили 9098 промышленных роботов, что на 19,6% больше итога аналогичного периода предыдущего года. Общая сумма профильных расходов достигла $466 млн.

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Источник изображения: Reuters

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Если ранее основными потребителями промышленных роботов оставались американские автопроизводители, то в минувшем квартале они впервые оказались в меньшинстве. Больше всего закупки роботов увеличили металлургические компании США (на 86%), научные организации и фармакологические компании прибавили 72%, а производители товаров народного потребления увеличили закупки роботов на 32%. В условиях дефицита рабочих рук из-за пандемии роботы и манипуляторы стали чаще заменять людей на складах.