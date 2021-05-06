Американские компании на 20% увеличили закупки роботов
Пандемия меняет рынок средств автоматизации производственных процессов, как утверждает Reuters со ссылкой на данные американской отраслевой ассоциации. В первом квартале этого года компании из США закупили 9098 промышленных роботов, что на 19,6% больше итога аналогичного периода предыдущего года. Общая сумма профильных расходов достигла $466 млн.
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Если ранее основными потребителями промышленных роботов оставались американские автопроизводители, то в минувшем квартале они впервые оказались в меньшинстве. Больше всего закупки роботов увеличили металлургические компании США (на 86%), научные организации и фармакологические компании прибавили 72%, а производители товаров народного потребления увеличили закупки роботов на 32%. В условиях дефицита рабочих рук из-за пандемии роботы и манипуляторы стали чаще заменять людей на складах.
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