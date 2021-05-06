Volkswagen заявляет, что дефицит чипов усугубится в этом квартале
По итогам текущего года Volkswagen намеревается продать 600 тысяч «чистокровных» электромобилей, хотя в гамме моделей концерна ещё достаточно подключаемых гибридов. Например, в минувшем квартале компания продала 133 300 машин с тяговыми электродвигателями, при этом ДВС из них были лишены только 59 900 штук. Всего Volkswagen удалось в прошлом квартале отгрузить 2,43 млн автомобилей, что на 21% больше результата годичной давности. Основной прирост спроса пришёлся на Китай.
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Как отмечает Bloomberg, глава автоконцерна Герберт Дисс (Herbert Diess) поднял прогноз по динамике финансовых показателей на этот год, но признался, что во втором квартале ситуация с поставками нужных компонентов усугубится. Он выразил надежду, что Volkswagen от этого пострадает в меньшей степени, чем конкуренты, но признал, что конвейеры придётся останавливать не только на дни, но и на недели.
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Цены выросли не только на полупроводниковые компоненты, но и на металл, применяемый в автопроизводстве. С этой точки зрения 2021 год обещает быть особенно трудным, поскольку производителям постоянно приходится искать новые источники компонентов и сырья.
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