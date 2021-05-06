Генеральный директор Western Digital Corporation Дэвид Гёкелер (David Goeckeler) в интервью ресурсу Nikkei Asian Review признался, что в сочетании с Kioxia этак компания могла бы затмить масштабы бизнеса Samsung Electronics, но не стал комментировать слухи о намерениях купить этого производителя, выросшего на фундаменте профильного бизнеса Toshiba.

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Источник изображения: Kioxia

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Сотрудничество с Kioxia в рамках совместного предприятия действительно даёт WDC масштаб производства, позволяющий оптимизировать издержки. Спрос на твердотельную память в ближайшие годы будет расти, поэтому руководство Western Digital с уверенностью смотрит в будущее. Соглашения с Kioxia позволяют использовать совместную производственную базу в Японии до 2034 года включительно, поэтому для американской компании нет особой нужды покупать активы Kioxia – если только в борьбу за них не вступит какой-то конкурент.