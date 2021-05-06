На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) намекала, что компоненты для актуальных игровых консолей на протяжении своего жизненного цикла могут подвергаться оптимизации с целью снижения себестоимости производства, и это нередко подразумевает переход на новую литографическую технологию. По данным сайта DigiTimes, выпуск 6-нм чипов для обновлённой консоли Sony будет освоен компанией TSMC в следующем году.

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Источник изображения: Sony

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Как уточняет первоисточник, производство 6-нм чипов для PlayStation 5 начнётся где-то в середине 2022 года. Будет ли это обновление сопровождаться какими-то изменениями в характеристиках самой консоли, сказать сложно. Обычно всё ограничивается снижением энергопотребления и себестоимости, но многое будет зависеть от конкурентной обстановки на рынке игровых консолей.