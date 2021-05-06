Intel намекает на близость выхода игровой видеокарты DG2
Задача возвращения на рынок дискретной графики с игровым решением для Intel является приоритетной. По слухам, компания даже доверит ради этого выпуск соответствующего графического процессора одному из подрядчиков, самым подходящим из которых является TSMC. Если опираться на базу вакансий Intel в штате Орегон, компания и сама не против напомнить о том, что DG2 скоро выйдет на рынок.
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Объявление о найме на работу старшего специалиста по взаимодействию с разработчиками игр говорит о том, что компании пора приступать к развитию необходимой для продвижения DG2 на рынок программной инфраструктуры. К кандидатам предъявляется требование наличия профильного образования и опыта работы в соответствующей сфере не менее восьми лет. Приветствуется увлечение компьютерными играми. Соискатели могут претендовать на годовые выплаты в диапазоне от $145 650 до $233 190.
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