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AMD Ryzen 9 5900X на частоте 6074 МГц обновил рекорд Cinebench R20

Среди процессоров с двенадцатью ядрами, разумеется.
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Южнокорейский энтузиаст Safedisk нашёл дисциплину, в которой экстремальный разгон процессора AMD Ryzen 9 5900X способен обеспечить рекордный результат. Ею оказался тестовый пакет Cinebench R20.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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При помощи жидкого азота процессор был разогнан до 6074 МГц с сохранением активности всех двенадцати ядер и двадцати четырёх потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570.

Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Указанной частоты хватило, чтобы показать лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами. Новый рекорд Cinebench R20 соответствует 11 971 баллу.

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amd экстремальный разгон ryzen 9 5900x cinebench r20
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