AMD Ryzen 9 5900X на частоте 6074 МГц обновил рекорд Cinebench R20
Южнокорейский энтузиаст Safedisk нашёл дисциплину, в которой экстремальный разгон процессора AMD Ryzen 9 5900X способен обеспечить рекордный результат. Ею оказался тестовый пакет Cinebench R20.
реклама
реклама
При помощи жидкого азота процессор был разогнан до 6074 МГц с сохранением активности всех двенадцати ядер и двадцати четырёх потоков. В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета AMD X570.
реклама
Указанной частоты хватило, чтобы показать лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами. Новый рекорд Cinebench R20 соответствует 11 971 баллу.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила