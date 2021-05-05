Теперь уже всем понятно, что возникший дефицит полупроводниковых компонентов во многом обусловлен пандемией, хотя отчасти в нём виноваты и санкции предыдущей администрации США против ряда китайских компаний. Баланс спроса и предложения был потерян в прошлом году, и теперь дефицит полупроводниковых компонентов больно ударил по автомобильному рынку.

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Законодательство США позволяет властям при наступлении форс-мажорных обстоятельств типа пандемии принуждать частные компании к поставкам товаров в тех отраслях, которые в них остро нуждаются. Как отмечает Reuters, в случае с борьбой с пандемией подобные меры уже доказали свою эффективность.

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Источник изображения: Reuters

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Пока источники в правительстве США, опрошенные Reuters, затрудняются предсказать, будут ли экстренные меры обращены на разрешение кризиса в автопроме, но участники рынка о такой возможности говорят с плохо скрываемым волнением. Если власти административными мерами принудят поставщиков снабжать чипами только автопроизводителей, то производители в прочих отраслях пострадают от дефицита сильнее, чем сейчас. Между тем, скоро истечёт 100-дневный срок, отведённый президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) на выработку мер по решению проблемы нехватки полупроводниковых компонентов в американском автопроме. Чиновники должны будут предложить конкретные меры, но уже очевидно, что с технологической точки зрения изменить всё за пару месяцев не удастся – на решение проблемы уйдут долгие месяцы, и всем представителям отрасли придётся действовать слаженно.