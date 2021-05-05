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Инженерный образец Intel Alder Lake-S демонстрирует способность работать на частоте 4.6 ГГц

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Популярный немецкий ресурс Igor’s LAB поделился информацией о характеристиках инженерного образца процессора Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, который обладает уровнем TDP не более 125 Вт и относится к степпингу B0. Базовая частота раннего образца не превышает 1.8 ГГц, но производителем заложены значения множителей, которые позволяют предугадать максимальные частоты товарных экземпляров.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Напомним, что процессоры Alder Lake-S должны быть представлены во втором полугодии. Они будут выпускаться по 10-нм технологии и комбинировать до восьми производительных ядер с архитектурой Golden Cove и 8 экономичных ядер Gracemont. Первые смогут поддерживать многопоточность, поэтому весь процессор позволит одновременно обрабатывать до 24 потоков.

Производительные ядра поддерживают множитель 46х, что говорит об их способности повышать частоту до 4.6 ГГц, но только при активности одного или двух ядер. На частоте 4.4 ГГц смогут работать от трёх до четырёх ядер, на частоте 4.2 ГГц – до шести, а частоту 4.0 ГГц уже смогут покорить все восемь ядер. Для экономичных ядер класса Atom пределом является частота 3.4 ГГц при активности четырёх из них, на частоте 3.0 ГГц могут работать все восемь ядер.

Источник сообщает, что процессоры Alder Lake-S обеспечат поддержку до 16 линий PCI Express 5.0, а чипсеты Intel 600-й серии переведут интерфейс DMI на использование PCI Express 4.0. Сам чипсет PCI Express 5.0 поддерживать не будет. Поддержка двухканальной памяти типа DDR5-4800 будет обеспечена только флагманскими моделями плат на основе чипсета Intel Z690. Процессоры Alder Lake-S сохранят поддержку DDR4, поэтому более доступные модели плат будут ориентированы на её использование.

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Теги

intel ddr4 ddr5 alder lake-s lga 1700 pci express 5.0
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