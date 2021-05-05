Объёмы поставок хромбуков в прошлом квартале выросли на 275%
Статистика Canalys относит к рынку ПК и планшеты, и хромбуки. По данным источника, в первом квартале ёмкость рынка соответствующих устройств выросла на 53,1% в годовом сравнении, увеличившись до 122,1 млн изделий. Отдельно хромбуки продемонстрировали прирост объёмов реализации на 275% до 12 млн штук, а планшеты – на 51,8% до 39,7 млн штук.
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Как показывает график, спрос на хромбуки начал активно расти со второго квартала прошлого года, когда пандемия подстегнула необходимость перехода на дистанционное обучение. Объёмы реализации ноутбуков без учёта хромбуков за год выросли на 62%, что тоже впечатляет. Наконец, спрос на настольные системы сократился на 4%. Сейчас крупнейшим производителем хромбуков является HP Inc., но ещё год назад она уступала Lenovo. Самую впечатляющую динамику продемонстрировала Samsung, которая за год увеличила объёмы поставок хромбуков в 22 раза. Это позволило её потеснить Dell и занять четвёртое место в этом рыночном сегменте.
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