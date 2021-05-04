На недавней квартальной конференции руководство TSMC пояснило, что предприятие в Аризоне начнёт в 2024 году выпускать по 20 тысяч кремниевых пластин с 5-нм кристаллами ежемесячно, но при необходимости объёмы производства будут увеличены. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники поясняет, что TSMC изначально предусмотрела возможность строительства в Аризоне до шести профильных предприятий. Земельный участок выбран с запасом на дальнейшее расширение.

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Источник изображения: TSMC

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Некоторые источники даже утверждают, что TSMC согласилась по просьбе США построить дополнительные предприятия в Аризоне. Когда они будут введены в строй и на какой литографической технологии сосредоточатся, не уточняется. TSMC в ближайшие три года собирается потратить на строительство предприятий не менее $100 млрд. Не исключено, что интерес американских властей к расширению присутствия TSMC в США позволит компании получить какие-то экономические преференции. По неофициальным данным, дополнительные предприятия TSMC в США будут построены в течение трёх ближайших лет.